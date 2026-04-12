Буданов розповів, коли може відбутися новий етап обміну полоненими

Новий етап обміну полоненими між Україною та Росією можливий вже наприкінці наступного тижня, повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив у коментарі Новини.LIVE.

За його словами, після повернення 182 українців 11 квітня вже готують наступний обмін.

«Я сподіваюся, що десь на кінець тижня буде ще один етап. Там були суто бюрократичні процедури», – зазначив Буданов.





11 квітня відбувся черговий обмін полоненими між Україною і Росією – додому повернулися 175 українських військових і семеро цивільних.

Раніше голова Офісу президента Кирило Буданов, виступаючи з нагоди річниці створення Координаційного штабу поводження з військовополоненими 26 березня заявив, що робота над новими обмінами полоненими триває.

Буданов розповів, що кожному обміну передують місяці складних переговорів і великої спільної роботи. Він згадав про допомогу партнерів, без яких багато обмінів було б дуже складно або й майже неможливо організувати.

Президент України Володимир Зеленський у зверненні 26 березня з нагоди четвертої річниці створення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими повідомив, що за чотири роки додому вдалося повернути 8669 українських громадян – військових і цивільних.