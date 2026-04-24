Обмін полоненими: Координаційний штаб заявив, що більшість звільнених утримували у Чечні

Більшість звільнених сьогодні з російського полону українських військових утримувались на території Чечні, повідомив у телеграмі Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

«Особливість нинішнього обміну полягає в тому, що вдалося повернути з полону хлопців 2000-х років народження, а також Захисників із пораненнями. Більшість звільнених незаконно утримувались на території Чечні. Проти частини з них були сфабриковані кримінальні справи, що є порушенням Женевських конвенцій», – йдеться у повідомленні.

У штабі зазначають, що звільнені військовослужбовці захищали країну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Курському напрямках.

Наймолодшому військовому виповнилося 24 роки – він потрапив у полон на Донецькому напрямку у 2023 році, найстаршому – 60 років, повідомили в штабі.

Координаційний штаб додав, що сьогоднішнє звільнення полонених стало продовженням Великоднього обміну та реалізації відповідних домовленостей.



Попередній обмін полоненими між Україною і Росією відбувся 11 квітня. Тоді додому повернулися 175 українських військових і семеро цивільних.

Президент України Володимир Зеленський у зверненні 26 березня з нагоди четвертої річниці створення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими повідомив, що за чотири роки додому вдалося повернути 8669 українських громадян – військових і цивільних.