З 2021 року випускники шкіл обов’язково складатимуть іспит з математики

Випускники шкіл з 2021 року обов’язково здаватимуть Державну підсумкову атестацію з математики. Про це на брифінгу повідомила заступник директора Центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

«Державна підсумкова атестація з 2021 року для шукачів повної загальної середньої освіти буде обов'язковим з української мови, з математики. Це нововведення», – наголосила вона.

Раніше випускники могли вибирати між математикою та історією України.

Цього року через пандемію коронавірусу Державну підсумкову атестацію для українських випускників скасували.