З 2021 року випускники шкіл обов’язково складатимуть іспит з математики

Випускники шкіл з 2021 року обов’язково здаватимуть Державну підсумкову атестацію з математики. Про це на брифінгу повідомила заступник директора Центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.
«Державна підсумкова атестація з 2021 року для шукачів повної загальної середньої освіти буде обов'язковим з української мови, з математики. Це нововведення», – наголосила вона.
Раніше випускники могли вибирати між математикою та історією України.
Цього року через пандемію коронавірусу Державну підсумкову атестацію для українських випускників скасували.
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