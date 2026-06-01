Обсерваторія Срезневського: температура в Києві протягом травня перевищувала норму на 0,5 градуса

Протягом травня Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського зафіксувала три температурних рекорди в Києві – про це йдеться в заяві установи від 1 червня.

«Середньомісячна температура повітря у травні склала 16,3°С, що вище кліматичної норми на 0,5℃. За місяць було зафіксовано три температурних рекорди», – заявляє обсерваторія.

За спостереженнями, найхолодніше було 1 травня – мінімальна температура знизилася під ранок до 4,2 градусів. 6 травня зафіксували максимальну температуру – вона зросла до 29,9 градусів, встановивши таким чином температурний рекорд.

«Опадів на проспекті Науки випало 56 мм, що становить 86 % місячної норми», – йдеться в повідомленні.

Раніше метеорологи зафіксували, що березень 2026 року в Києві став четвертим у рейтингу найтепліших з початку спостережень. Середньомісячна температура повітря у березні склала 6,7 градуса, що вище кліматичної норми на 4,2 градуса.