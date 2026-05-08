У чотирьох областях триває гасіння 9 лісових пожеж – ДСНС

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє, що в Рівненський, Житомирській, Київській і Чернігівській областях триває гасіння дев’яти пожеж загальною площею понад дві тисячі гектарів, шість із них локалізовані.

«Рівненщина: у Сарненському районі локалізовано пожежу лісового масиву на площі 90 га. Житомирщина: триває ліквідація масштабної лісової пожежі в Поліському природному заповіднику. Орієнтовна площа займання 500 га. Сильний вітер і висока температура повітря сприяють швидкому поширенню вогню. Ситуацію ускладнює те, що частина територій замінована, через що рятувальники не можуть повноцінно працювати на окремих ділянках. Для розмінування залучені сапери ДСНС. Також у гасінні використовують БпЛА і роботизовану техніку», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними ДСНС, на Київщині в Зоні відчуження триває ліквідація пожежі лісової підстилки. «Наразі вогнем пройдено 1180 га. Розповсюдженню вогню сприяє посушлива погода і різкі пориви вітру», – кажуть рятувальники.

На Чернігівщині у прикордонних районах триває пожежа лісової підстилки, орієнтовною площею 1200 гектарів, додали в ДСНС. «Через близькість до кордону, хаотичне мінування територій і загрозу російських обстрілів залучення техніки й особового складу ДСНС наразі неможливе. Працівники лісництва створюють мінералізовані смуги, щоб не допустити поширення вогню», – йдеться в повідомленні.

У Чернігівській ОВА раніше сьогодні заявили, що площа спричиненої ударами РФ пожежі на прикордонній території охопила вже понад чотири тисячі гектарів, і можлива евакуація населення.

За даними ДСНС, загалом на всіх локаціях залучені 379 вогнеборців і 99 одиниць техніки.

На тлі пожежі у Чорнобильській зоні у ДСНС повідомили про стабільний радіаційний фон на Київщині.