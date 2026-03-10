Метеорологічна весна в Києві почалася в межах норми – обсерваторія Срезневського

У Києві фіксують початок метеорологічної весни, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського 10 березня.

За даними спостережень об’єднаної гідрометеорологічної станції Київ, з 1 березня середньодобова температура повітря стабільно перевищує 0 градусів за Цельсієм.

«До Києва прийшла метеорологічна весна, що в межах кліматичної норми», – констатують дослідники.

За даними обсерваторії, метеорологічна зима, яка розпочалася 24 грудня і закінчилася 28 лютого, тривала 67 днів, що на 25 днів менше за середні багаторічні показники.

На початку березня обсерваторія повідомила, що взимку в Києві середньомісячна температура повітря склала мінус 4 градуси, що нижче кліматичної норми на 1,5 градуса.







