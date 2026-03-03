У Києві середня температура цієї зими перевищила кліматичну норму. Метеорологи кажуть, що подібна ситуація була 15 років тому

У Києві взимку середньомісячна температура повітря склала мінус 4 градуси, що нижче кліматичної норми на 1,5 градуса, повідомляє у фейсбуці Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень, востаннє подібна холодна зима у столиці була у 2010-2011 роках з середньомісячною температурою мінус 4,2 градуса.

Метеорологи зазначають, що зимові місяці, окрім грудня, у Києві були холоднішими за норму: найбільше від’ємне відхилення мав січень – (мінус 4,4 градуса).

Найбільш холодним днем зими було 10 лютого, коли температура знизилась до мінус 20,2 градуса, а найтеплішим – 10 грудня, коли температура повітря підвищилась до плюс 9,3 градуса, зазначають в обсерваторії Срезневського.

На тлі суворої зими з сильними морозами російські війська посилили удари по українському енергетичному сектору. За даними Повітряних сил ЗСУ, українські військові за зиму відбили 14 масованих комбінованих російських атак.



