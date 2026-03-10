«Укренерго»: через російські атаки є знеструмлення у п’яти областях

Через російські атаки на енергетичну інфраструктуру прифронтових регіонів є знеструмлені споживачі у Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях, повідомляє компанія «Укренерго».



За повідомленням, скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи.



В «Укренерго» зазначають, що через наслідки попередніх масованих російських атак в окремих регіонах України наразі застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості, а у вечірні години максимального споживання прогнозується також вимушене застосування погодинних відключень для всіх категорій споживачів.



Водночас у компанії зауважують, що споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження – сьогодні, 10 березня, станом на 9:30, його рівень був на 4,4% нижчим, ніж в цей час попереднього дня – у понеділок.

Президент України Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні 1 березня, що «ми пройшли цю зиму, найбільш складну за всі роки війни». Глава держави подякував військовим, енергетикам та іншим службам за їхню роль у проходженні найхолоднішого періоду, але попередив, що «росіяни не збираються зупинятися з ударами».

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.



