Обшук у Криму: затриманого Аблямітова відпустили після опитування

Затриманого після обшуку в Джанкойському районі в анексованому Росією Криму Абляліма Аблямітова відпустили після опитування, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За його даними, співробітники управління Міністерства внутрішніх справ Росії в анексованому Криму перевіряли контакти дівчини, з якою Аблямітов спілкувався 2013 року.

Вранці 8 листопада у селищі Азовське Джанкойського району в анексованому Криму пройшов обшук у будинку місцевого жителя Халіла Аблямітова. Повідомлялося, що після обшуку російські силовики відвезли до Сімферополя сина господаря будинку, Абляліма Аблямітова і його вагітну дружину Айджан.

Російські силові структури не коментують ситуацію.

Після анексії в Криму фактична російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».

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