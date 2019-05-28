Бойовики здійснили два обстріли на Донбасі 28 травня, український військовий поранений – штаб

Один український військовий поранений на Донбасі 28 травня, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

Військові зазначили, що підтримувані Росією бойовики двічі порушили режим припинення вогню.

В угрупованнях «ДНР» і «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 28 травня.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.