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28 Травень 2019, Київ 20:16
Новини | Політика

Бойовики здійснили два обстріли на Донбасі 28 травня, український військовий поранений – штаб

Підтримувані Росією бойовики продовжують порушувати режим припинення вогню

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Один український військовий поранений на Донбасі 28 травня, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

Військові зазначили, що підтримувані Росією бойовики двічі порушили режим припинення вогню.

В угрупованнях «ДНР» і «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 28 травня.

Скільки Росія витрачає на Донбас?
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Скільки Росія витрачає на Донбас?

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Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

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