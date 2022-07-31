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Війська РФ атакували Одещину «Іскандерами» з застосуванням «теплових пасток» – ОК «Південь»

За даними командування, ракети випустили з тимчасово окупованого Криму. Фото іюстративне

Російські війська вдарили по Одещині двома ракетами «Іскандер» з застосуванням «теплових пасток», повідомляє у телеграмі Одеська міськрада з посиланням на оперативне командування «Південь».

За даними командування, ракети випустили з тимчасово окупованого Криму.

«Від розриву ракет в повітрі по території Одеського району розлетілися так звані теплові пастки. Вони схожі на снаряд, що не розірвався, або мають форму дротика з помаранчевим хвостом. Це досить небезпечна річ, оскільки має високу температуру горіння, може спричинити масштабні опіки», – йдеться у повідомленні.

В оперативному командуванні «Південь» уточнили, що кілька таких «пасток» спричинили загоряння сухої трави. Рятувальні служби ліквідовують пожежі.

Наразі інформації про постраждалих немає.

Близько 17:30 у місті та області була оголошена повітряна тривога, яка тривала пів години. Після цього Одеська районна державна адміністрація повідомила про ракетний удар по території однієї з громад, ракета влучила в кар'єр.

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