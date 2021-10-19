Суд оголосив вирок одному з фігурантів справи про обстріл будівлі каналу «112 Україна»

Шевченківський районний суд Києва визнав винним та засудив до 5 років позбавлення волі одного з фігурантів справи про обстріл з гранатомета будівлі телеканалу «112 Укаїна» у 2019 році. При цьому він не потрапить до в’язниці, якщо не скоїть злочин упродовж наступних трьох років.

Вирок було ухвалено ще у вересні, оприлюднено – 12 жовтня. «Українська правда» з посиланням на матеріали справи назвала ім’я обвинуваченого – Костянтин Нікитенко.

Зазначається, що суд затвердив угоду Нікитенка зі слідством, яку той уклав у червні. Його визнано винним за статтями про участь у незаконному збройному формуванні та проведенні терористичного акту.

УП, посилаючись на матеріали слідства, які має видання, повідомляє, що в них ініціатором обстрілу назвали колишнього народного депутата Семена Семенченка. За даними слідства, він доручив організацію нападу Вадиму Боровику, який, у свою чергу, залучив до цього Нікитенка.

Зазначається, що Нікитенко з Боровиком забрали у протитанковий гранатомет, з якого здійснювався обстріл, та доставили його до будівлі телеканалу на велосипедах. Згідно з матеріалами справи, стріляв Боровик, і Нікитенко в цей момент був на чатах.

У липні 2019 року поліція повідомила, що вночі проти 13 липня невідомі вистрілили із гранатомета у фасад будівлі, де був розташований телеканал «112 Україна». Внаслідок пострілу ніхто не постраждав. Правоохоронці відкрили провадження за статтею «терористичний акт».

У травні Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому народному депутату Семену Семенченкуу організації обстрілу будівлі телеканалу «112 Україна».