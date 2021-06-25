Через обстріл бойовиків постраждав автомобіль української сторони СЦКК – штаб

Обстріл російських гібридних сил пошкодив автомобіль спостережної групи Української сторони Спільного центру контролю й координації, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил 25 червня.

«Внаслідок обстрілу осколками та кулями було пошкоджено автомобіль спостережної групи «Новотошківське» Української сторони СЦКК, що є черговим свідченням злочинів збройних формувань Російської Федерації. На щастя, ніхто із українських воїнів не постраждав», – повідомив штаб.

За повідомленням командування ООС, обстріл вівся під час гуманітарних заходів, які здійснювали представники Міжнародного комітету Червоного Хреста.

«Українська сторона СЦКК спільно з СММ ОБСЄ забезпечувала надані гарантії безпеки. З початком обстрілу представники гуманітарної місії були вимушені покинути небезпечний район», – йдеться в заяві.

При цьому, за даними СЦКК, бойовики продовжують застосовувати заборонену Мінськими угодами зброю, зокрема, міномети калібру 82 міліметри.

«Саме ефективний контроль ситуації з боку УС СЦКК, своєчасне виявлення порушень та інформування про них СММ ОБСЄ примушують російсько-окупаційні війська шукати шляхи протидії зазначеним заходам контролю. Такі дії свідчать про небажання збройних формувань РФ дотримуватися досягнутих угод і спрямовані на подальшу ескалацію по всій лінії розмежування. Російсько-окупаційні війська свідомо вдаються до провокативних обстрілів, збільшуючи кількість порушень із застосуванням забороненого озброєння», – вважають у штабі.

Українська сторона задокументувала порушення і направила відповідні ноти голові ОБСЄ.

Загалом, за даними штабу, протягом доби 24 червня бойовики на Донбасі 14 разів порушили режим припинення вогню, один військовий отримав поранення, його стан – середньої тяжкості.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.