Обстріл біля Пісків: штаб повідомляє про ще одного пораненого

Ще один військовий Об’єднаних сил отримав поранення внаслідок обстрілу з боку російських гібридних сил, повідомляє штаб ООС увечері 8 травня.

За повідомленням, обстрілу зазнали позиції українськиз військовослужбовців у районі населеного пункту Піски.

«Противник застосував автоматичні станкові гранатомети. Осколкове поранення отримав один військовослужбовець Збройних Сил України. Воїн перебуває у лікувальному закладі під наглядом медиків. Стан його здоров’я - задовільний. Підрозділи Об’єднаних сил, які обороняються, застосували наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь», – повідомляють у штабі.

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Внаслідок п’яти обстрілів з боку бойовиків незаконних збройних угруповань протягом дня 8 травня поранення отримали ще троє військових Об’єднаних сил.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.