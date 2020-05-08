Бойовик п’ять разів порушили режим тиші за добу – штаб

Бойовики підконтрольних Росії угруповань п’ять разів порушували режим припинення вогню в зоні бойових дій на Донбасі, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил. Внаслідок обстрілів троє українських військовослужбовців отримали поранення.

При цьому в штабі зафіксували використання заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 та 82 міліметри, а також гранатометів, безпілотних літальних апаратів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

«В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» неподалік Широкиного противник вів вогонь по наших військовослужбовцях з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів та застосовував БпЛА для скидання пострілів ВОГ-17», – йдеться у зведенні.

Крім того, бойовики обстріляли позиції ООС поблизу Мар’їнки, Авдіївки, Оріхового та Кримського.

«На усі зухвалі обстріли російських найманців наші воїни відповідали прицільним вогнем з наявних вогневих засобів по опорних пунктах противника. Зберігаючи контроль над обстановкою, українські військовослужбовці припинили ворожу активність», – повіомляють у штабі.

Збройні угруповання «ЛНР» та «ДНР» про обстріли 8 травня наразі не заявляли.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.