СБУ заблокувала охоронні фірми у 4 областях, які передавали угрупованню «ДНР» дані про стратегічні об’єкти

У Службі безпеки України повідомили, що правоохоронці припинили діяльність кількох охоронних фірм, які передавали інформацію про об’єкти критичної інфраструктури визнаному терористичним в Україні і підтримуваному Росією угрупованню «ДНР».

«Засновками бізнесу є троє колишніх правоохоронців з Донецька. У 2014 році вони переїхали на контрольовану українською владою територію, проте головний офіс продовжував функціонувати у Донецьку. Зловмисники отримали дозволи «органів влади псевдореспублік» на надання охоронних та протипожежних послуг «державним підприємствам та установам ДНР». Організатори регулярно сплачували податки до так званого бюджету «ДНР», частина з яких йшла на фінансування незаконних збройних формувань. На контрольованій українською владою території бізнесмени надавали послуги із встановлення та забезпечення діяльності систем безпеки у Донецькій, Запорізькій, Харківській та Дніпропетровській областях», – розповіли в СБУ.

За даними відомства, під час проведених слідчих дій правоохоронці виявили і вилучили речі та документи, які підтверджують «протиправну діяльність фігурантів кримінального провадження».

«Слідство перевіряє версію про співпрацю організаторів з так званими органами державної безпеки самопроголошеної «ДНР». У результаті проведених заходів на території 4 регіонів України протиправну діяльність охоронних фірм заблоковано... Наразі тривають слідчі дії з трьома співзасновниками охоронного бізнесу. За їх результатами буде прийнято рішення щодо притягнення винних до відповідальності», – йдеться в повідомленні.

Напередодрні контррозвідка СБУ повідомляла про затримання агента російського ФСБ, який, за даними відомства, намагався отримати таємну інформацію про українські військові розробки у ракетобудівній галузі.