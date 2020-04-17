Служба безпеки України: в Одесі затриманий бойовик «ДНР»

В Одесі затриманий колишній бойовик контрольованого Росією угруповання «ДНР», повідомила Служба безпеки України.

«Мешканець Донецька у 2014 році добровільно приєднався до одного з розвідувально-диверсійних підрозділів батальйону «Шум» Козачого союзу «Область війська Донського». Він брав активну участь в бойових діях проти українських військових та сил АТО в районі Вуглегірська, Дебальцевого, Песків, Спартака, Логвінового, Донецького аеропорту», – заявили в СБУ.

За даними спецслужби, у 2018 році чоловік покинув лави бойовиків та виїхав на підконтрольну Україні територію.

«Переховувався в Харкові й Києві. Згодом переїхав до Одеси, де отримав нові документи. Весь цей час ретельно приховував свою участь у незаконних збройних формуваннях «ДНР». Під час затримання зловмисник надав про себе неправдиві дані та чинив фізичний опір», – розповіли в СБУ.

Йому оголосили підозру за частиною 1 статті 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.