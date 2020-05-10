Обстріл бойовиків пошкодив будинки мирних мешканців у Трьохізбенці – штаб

Гібридні російські сили пошкодили приватні будинки на околиці села Трьохізбенка, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

За даними штабу, обстріл стався увечері 9 травня, бойовики використовували автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети.

«Внаслідок ворожого вогню були пошкоджені два приватні будинки з господарськими приміщеннями. На щастя, ніхто з місцевих мешканців не постраждав. Оскільки обстріли окупантів несли пряму загрозу життю та здоров’ю як військовослужбовців, так і цивільних осіб, підрозділи Об’єднаних сил були змушені відкрити вогонь у відповідь», – йдеться в повідомленні штабу.

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Протягом дня 10 травня, за повідомленнями представництва ООС, незаконні збройні формування порушували режим припинення вогню шість разів, внаслідок обстрілів ніхто з українських військових не постраждав.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.