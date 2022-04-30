Війська РФ обстріляли український пункт пропуску на Чернігівщині – ДПСУ

У Державній прикордонній службі повідомили, що російські війська в суботу обстріляли український пункт пропуску «Сеньківка» на Чернігівщині.

«Ворог зробив близько 40 пострілів із міномета 120-мм калібру», – повідомила Держприкордонслужба у Telegram.

У ДПСУ додали, що прикордонні наряди під час обстрілу не постраждали.

Також повідомляється, що російські військові вели повітряну розвідку прикордонної інфраструктури на ділянці «Горськ» і «Добрянка».

Останніми днями повідомляється про обстріли російськими військами біля кордону з Чернігівською областю. Як заявив в інтерв’ю Радіо Свобода секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, робиться це з метою «тримати у напрузі» українські сили.

Чернігівщину звільнили від російських окупантів на початку квітня. Проте атаки з боку російських сил цього прикордонного регіону не припиняються.