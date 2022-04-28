«Тримають нас у напрузі»: Данілов про обстріли прикордонного пункту на Чернігівщині

Обстріли біля кордону з Чернігівською областю не означають, що російські війська можуть повернутися в цей регіон, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. Про це він сказав у ефірі Радіо Свобода.

Таким чином Данілов прокоментував останні обстріли в районі прикордонного пункту на Чернігівщині.

«Вони тримають нас у напрузі. Повернутися туди (в Чернігівську область – ред.) вони вже не спроможні, у них немає на сьогодні там достатньої кількості війська для того, щоб заходити з цієї території», – сказав він.

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Секретар РНБО вказав на те, що наразі Росія зосередила війська на території Донецької, Луганської, Харківської областей:

«Коли їх розгромили на території Київської, Сумської, Чернігівської областей, вони там пройшли перегрупування і вони зараз перебувають всі там. Спроможності у них немає, але наносити удари, ракетні удари у них поки що є».

Раніше Державна прикордонна служба повідомила про два обстріли в районі прикордонного пункту протягом дня 28 квітня.

Чернігівщину звільнили від російських окупантів на початку квітня. Проте атаки з боку російських сил цього прикордонного регіону не припиняються.