Колихаєв повідомив про «шалений вибух» вночі в Херсоні

Мер Херсона Ігор Колихаєв підтвердив інформацію про «шалений вибух» в місті, а також повідомив про використання касетних боєприпасів в Степанівці (Херсонська міська громада).



«Вчора ввечері близько 23:00 був шалений вибух над містом…у лікарнях повибивало вікна.. це було в центрі міста.. Поруч у Степанівці були використані касетні бомби», – сказав мер в ефірі національного телемарафону.

Але про те, з якого боку «прилетіло» в Херсон Ігор Колихаєв не уточнив.



Він також підтвердив дані про постраждалих внаслідок розгону російськими військами мирного мітингу в Херсоні – постраждали 4 людини.

27 квітня в Херсоні був мирний мітинг, який російські окупанти розігнали, за даними Колихаєва, використавши світлошумові гранати та сльозогінний газ.

Раніше сьогодні російські ЗМІ повідомили про вибухи пізно увечері 27 квітня у центрі Херсона, був вибух біля телевежі. Зокрема, російське державне агентство РІА повідомило, що нібито з українського боку по місту було випущено три ракети, дві з яких були збиті, також був обстріл реактивною системою залпового вогню.

Українські військові наразі не коментували цих російських повідомлень.

26 квітня стало відомо, що російські окупаційні сили призначили своїх «керівників» міста та області. За словами голови Херсонської ОВА, представили так званого «голову Херсонської обладміністрації» Володимира Сальдо та «головою Херсонської міської адміністрації» – Олександра Кобця.

Російські війська почали штурм Херсону 1 березня. Відтоді місто – в облозі.