Нічний обстріл Нікополя: є постраждалий, пошкоджені 20 багатоповерхівок – влада

Російські війська вночі з артилерії обстріляли житлові квартали Нікополя, постраждав 56-річний чоловік, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.



«Нікополь обстріляли двічі. Туди прилетіли 30 російських снарядів. Постраждав 56-річний чоловік. У місті пошкоджені понад 20 багатоповерхівок та приватних осель, автівки, газогони та лінії електропередач. Ворожі снаряди понівечили й місцевий хлібокомбінат, садочок, бібліотеку та декілька магазинів», – написав він у телеграмі.



Резніченко повідомив, що також від російських атак постраждав Криворізький район – обстрілів зазнала Зеленодольська громада, у Великій Костромці пошкоджені кілька приватних будинків, люди не постраждали.

Голова облради Микола Лукашук оприлюднив фото наслідків нічних обстрілів Дніпропетровщини.

Нікопольський район регулярно потерпає від російських обстрілів. 17 вересня голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко заявив, що армія РФ усю ніч накривала Нікопольщину «Градами» та важкою артилерією.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 18 вересня змогло підтвердити 5 916 випадків загибелі і 8 616 – поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.