На Дніпропетровщині вночі був артилерійський обстріл, поранена людина – ОВА

Вночі війська РФ з артилерії обстріляли Зеленодольську громаду, що на Дніпропетровщині, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.



За його даними, влучили по підприємству енергетичної інфраструктури, внаслідок чого виникла сильна пожежа. Рятувальники кілька годин приборкували вогонь.



Внаслідок обстрілу поранений працівник підприємства, зараз він перебуває у лікарні.



Під обстріл потрапили Зеленодольськ, села Мар’янське та Велика Костромка, уточнив Резніченко.

Вранці 26 квітня на територію одного з підприємств Запоріжжя влучили дві російські ракети, внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще одна поранена.

В ООН станом на 24 квітня підтвердити загибель 2665 і поранення 3053 цивільних людей через війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.