«Пошкодили дитячий садок, церкву, будинки» – Резніченко про обстріл Дніпропетровщини

Російські війська обстріляли з артилерійських установок Криворізький район на Дніпропетровщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Ворог декілька разів за день обстріляв Криворізький район. Вдарив із артилерії по Зеленодольській громаді. Влучили у Велику Костромку та Мар'янське. Пошкоджено дитячий садок, церкву, будинки», – написав Резніченко у телеграмі.

Вночі проти 25 травня російські війська вдарили по Кривому Рогу та Криворізькому району.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.