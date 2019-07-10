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10 Липень 2019, Київ 19:23
Новини | Події

Обстріл під Гранітним: загинув військовий, авто голови Донецької ОДА не постраждало

Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі, 10 липня 2019 року. Інфографіка Міністерства оборони України

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Один український військовий загинув, ще один поранений внаслідок обстрілу з боку підтримуваних Росією бойовиків, що стався поблизу Гранітного в Донецькій області, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За повідомленням, військовий автомобіль був уражений із протитанкового ракетного комплексу. Обстріл стався близько 15:00 10 липня.

В офісі президента України повідомили, що автомобіль голови Донецької ОДА Павла Кириленка, що стояв неподалік, не постраждав.

Обстріл автомобіля Збройних сил України у Гранітному президент Володимир Зеленський назвав «спробою зірвати Мінський процес і поставити під загрозу відновлення переговорів у Нормандському форматі».

«Розрахунки провокаторів не справдяться. Наша відданість дипломатичним рішенням – незмінна», – цитує Зеленського його прес-служба.

Президент доручив начальнику Генерального штабу – головнокомандувачу Збройних сил України Руслану Хомчаку «максимально посилити» активність підрозділів ЗСУ з виявлення і знешкодження диверсійних груп і «миттєво та жорстко реагувати» на будь-які інші спроби збройних провокацій проти українських мирних громадян і військовослужбовців.

До чого готуватися Донбасу після виборів в Україні?
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До чого готуватися Донбасу після виборів в Україні?

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Унаслідок бойових дій, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

/**/ /**/ /**/ Карусель у Парку культури ім. Петровського
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Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

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