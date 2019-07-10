Обстріл під Гранітним: загинув військовий, авто голови Донецької ОДА не постраждало

Один український військовий загинув, ще один поранений внаслідок обстрілу з боку підтримуваних Росією бойовиків, що стався поблизу Гранітного в Донецькій області, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За повідомленням, військовий автомобіль був уражений із протитанкового ракетного комплексу. Обстріл стався близько 15:00 10 липня.

В офісі президента України повідомили, що автомобіль голови Донецької ОДА Павла Кириленка, що стояв неподалік, не постраждав.

Обстріл автомобіля Збройних сил України у Гранітному президент Володимир Зеленський назвав «спробою зірвати Мінський процес і поставити під загрозу відновлення переговорів у Нормандському форматі».

«Розрахунки провокаторів не справдяться. Наша відданість дипломатичним рішенням – незмінна», – цитує Зеленського його прес-служба.

Президент доручив начальнику Генерального штабу – головнокомандувачу Збройних сил України Руслану Хомчаку «максимально посилити» активність підрозділів ЗСУ з виявлення і знешкодження диверсійних груп і «миттєво та жорстко реагувати» на будь-які інші спроби збройних провокацій проти українських мирних громадян і військовослужбовців.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Унаслідок бойових дій, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.