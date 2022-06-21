Війська РФ з «Градів» обстріляли школу в Авдіївці, використовували магнієвий заряд – ОВА

Російські війська з РСЗВ «Град» з магнієвим зарядом вночі обстріляли школу в Авдіївці, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«Авдіївка. Школа номер 6. Сьогодні вночі окупанти обстріляли її снарядами РСЗВ «Град» з магнієвим зарядом. Це вже третя школа, знищена росіянами в Авдіївці», – написав він ут елеграмі.



Всього, за даними Кириленка, на Донеччині російські війська зруйнували близько двох сотень шкіл.



В Офісі генпрокурора 20 червня повідомляли, що через російські бомбардування та обстріли в Україні пошкоджено 2028 закладів освіти, з них 209 зруйновано повністю.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».