Обстріли на Харківщині: одна людина загинула, ще одна – поранена

Російські війська в суботу обстріляли з РСЗВ Золочів і Донець Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

«У Золочеві снаряд влучив прямо в житловий будинок. Загинула жінка 52 років. У Донці поранення отримав 49-річний чоловік», – написав Синєгубов у Telegram.

Крім того, у суботу ввечері російські о війська обстріляли Шевченківський район Харкова, постраждалих немає, повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, влучили по території одного з підприємств касетним «Ураганом».

Харків і населені пункти області практично щоденно потерпають від російських обстрілів. Москва, попри численні докази, заперечує свої атаки на цивільних в Україні.