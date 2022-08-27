Прокуратура: обстріл центру Харкова вівся ракетами С-300 з Бєлгородської області РФ

Нічний удар по центру Харкова, за попередніми даними, був завданий ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області Росії, повідомила прокуратура Харківської області.

Там повідомили, що за фактом обстрілу відкрили кримінальне провадження за статтею «порушення законів і звичаїв війни».

«27 серпня близько 2:10 військові країни-агресора завдали чергового ракетного удару по центральній частині Харкова. Внаслідок обстрілу в Основ’янському районі суттєво пошкоджено низку адміністративних та житлових будівель, у тому числі ті, які мають історичне значення. Крім того, руйнувань зазнали торговельні магазини, туристичне агентство та фінансові установи», – йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, поранена 61-річна місцева жителька. Голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що госпіталізації жінка не потребувала.

«Близько 3-ої години ночі російська ракета влучила у відкриту ділянку у Київському районі Харкова», – додали в прокуратурі.

Голова ОВА Олег Синєгубов також повідомив, що на місці нічних ракетних ударів по центру Харкова тривають пошуково-рятувальні роботи.

Раніше про обстріл центру Харкова, внаслідок якого були пошкоджені історична будівля і школа, повідомив мер міста Ігор Терехов. Про постраждалих він не повідомляв.

Харків і населені пункти області практично щоденно потерпають від російських обстрілів. Москва, попри численні докази, заперечує свої атаки на цивільних в Україні.