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Війська РФ знову обстріляли Харківщину, є жертви

Унаслідок ударів в одному з населених пунктів району стався обвал будівлі

Російські війська вкотре обстріляли Харківщину загинули дві людини, шестеро поранених, постраждала цивільна інфраструктура, повідомив голова ОВ Олег Синєгубов.

«У Харківському районі росіяни влучають по цивільній інфраструктурі, вулицях селищ, площах і навіть цвинтарях. Унаслідок ударів в одному з населених пунктів району стався обвал будівлі. За попередніми даними, в людей, яких урятували з-під завалів, – ушкодження незначні, тому потреби в госпіталізації немає. Станом на зараз у Харківському районі четверо поранених, один загиблий. Інформація уточнюється», – написав Синєгубов у телеграмі.

За його словами, згодом росіяни також обстріляли один зі східних районів Харкова, внаслідок чого одна людина загинула, дві постраждали.

Синєгубов укотре закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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В ООН станом на 26 квітня підтвердити загибель 2787 і поранення 3152 цивільних людей через повномасштабну війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри є значно вищими.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.

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