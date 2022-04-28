Війська РФ знову обстріляли Харківщину, є жертви

Російські війська вкотре обстріляли Харківщину загинули дві людини, шестеро поранених, постраждала цивільна інфраструктура, повідомив голова ОВ Олег Синєгубов.

«У Харківському районі росіяни влучають по цивільній інфраструктурі, вулицях селищ, площах і навіть цвинтарях. Унаслідок ударів в одному з населених пунктів району стався обвал будівлі. За попередніми даними, в людей, яких урятували з-під завалів, – ушкодження незначні, тому потреби в госпіталізації немає. Станом на зараз у Харківському районі четверо поранених, один загиблий. Інформація уточнюється», – написав Синєгубов у телеграмі.

За його словами, згодом росіяни також обстріляли один зі східних районів Харкова, внаслідок чого одна людина загинула, дві постраждали.

Синєгубов укотре закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

В ООН станом на 26 квітня підтвердити загибель 2787 і поранення 3152 цивільних людей через повномасштабну війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри є значно вищими.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.