Війська РФ знову обстрілюють Харків, є загиблі – Синєгубов

Російські війська знову обстрілюють Харків – четверо людей загинуло, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



«Окупанти знову обстрілюють обласний центр. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів 7 осіб постраждали. На жаль, 4 загиблих. Інформація уточнюється», – написав він у телеграмі.

Місцева влада закликає жителів Харкова та району залишатись в укриттях.

Останнім часом у Харкові було відносно тихо, війська РФ завдавали основних ударів по населених пунктах області. В обласному центрі вже навіть запустили наземний громадський транспорт.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.