Обстріл гіпермаркета в Херсоні – з’явилося відео наслідків

У Херсоні через російський обстріл гіпермаркета загинули троє людей, ще п’ятеро поранені, повідомляє у телеграмі національна поліція України.



Раніше повідомлялося про трьох загиблих та чотирьох поранених.



«Сьогодні близько 11 ранку ворог завдав удару по єдиному працюючому гіпермаркету Херсона. Троє загиблих, п’ятеро поранених станом на зараз. Це працівники та відвідувачі закладу», – йдеться у повідомленні.



Кореспондент Радіо Свобода оприлюднив відео наслідків обстрілу.

Після деокупації восени минулого року Херсон практично щоденно зазнає російський обстрілів. Армія РФ все ще перебуває на лівобережжі Херсонщини, звідки завдає ударів по деокупованих територіях півдня України.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.