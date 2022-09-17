Війська РФ знову завдали удару по Костянтинівці, є поранені – влада

Внаслідок російського обстрілу Костянтинівки поранені п'ятеро людей, повідомила у телеграмі пресслужба Донецької обласної військової адміністрації.

За даними Костянтинівської міської військової адміністрації, російський снаряд влучив біля однієї з багатоповерхівок у центрі міста. Водночас, як повідомляє міськадміністрація, через цю атаку поранені та травмовані 8 людей, у тому числі дворічна дитина.

Інформація щодо пошкоджень встановлюється.

Читайте також: Минулої доби через російські удари по Донеччині 2 людини загинули і 11 поранені – Кириленко

Раніше в Донецькій ОВА також повідомили, що вранці 17 вересня російські війська обстріляли Слов'янську ТЕС, пошкоджено обладнання на території станції. Також був обстріл Миколаївки, після чого у місті почалися перебої з водопостачанням.

Костянтинівка, як і інші населені пункти Донецької області, регулярно зазнає атак з боку військ РФ.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 11 вересня змогло підтвердити 5827 випадків загибелі і 8421 поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.