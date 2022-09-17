Минулої доби через російські удари по Донеччині 2 людини загинули і 11 поранені – Кириленко

За минулу добу, 16 вересня, внаслідок російських атак загинули двоє мирних жителів Донеччини: у Святогірську і Бахмуті. Ще 11 людей отримали поранення. Про це повідомив у телеграмі Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації.

Він додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Очільник області додав, що ніч на Донеччині минула відносно спокійно – тільки поодинокі обстріли в окремих точках на лінії фронту.

«Під артилерійський вогонь потрапили Авдіївка, Мар’їнка та села Комарської громади – Вільне Поле та Бурлацьке. Без постраждалих, обсяги руйнувань встановлюємо. У Соледарі росіяни пошкодили приватний будинок – обійшлося без постраждалих. Сьогоднішня відносно спокійна ніч – це виняток. Росіяни стріляють по цивільних постійно – і будуть це робити, поки ми їх не виженемо. Не наражайте себе на невиправданий ризик – евакуюйтесь. З 24 лютого росіяни вбили 853 мирних жителів Донеччини, поранили ще 2135», – йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу ЗСУ, армія РФ продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.