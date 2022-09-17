Генштаб ЗСУ повідомив про відбиті атаки військ РФ

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки військ РФ, завдавши їм втрат, в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Авдіївка, Миколаївка Друга та Новомихайлівка. Про це повідомив уранці 17 вересня Генеральний штаб Збройних сил України.

«Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по окупантах. Підтверджено ураження 9 районів зосередження живої сили та військової техніки противника, 3 опорних пунктів, тилового пункту управління та 2 позицій зенітних ракетних комплексів», – йдеться в повідомленні.

Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили один літак Су-24, три крилаті ракети та один БпЛА противника, додали в Генштабі.

«За минулу добу ракетні війська і артилерія завдали вогневого ураження по резервах окупантів в районах зосередження та на станції розвантаження. Втрати загарбників уточнюються», – мовиться далі.

У Генштабі ЗСУ додали, що загроза авіаційних та ракетних ударів залишається по всій території України.

«Противник продовжує завдавати ударів по помешканнях мирних жителів та об’єктах цивільної інфраструктури, порушуючи закони та звичаї ведення війни і норми міжнародного гуманітарного права. За минулу добу ворог завдав 4 ракетні, 24 авіаційних удари та здійснив 72 обстріли із систем реактивної артилерії», – йдеться у повідомленні.

За цими ж даними, від авіаційних, ракетних ударів та застосування РСЗВ постраждала інфраструктура понад 58 населених пунктів – зокрема, це Харків, Золочів, Дружківка, Сіверськ, Закітне, Нью-Йорк, Веселянка, Мар’їнка, Красногорівка, Полтавка, Малі Щербаки, Мирне, Велике Артакове, Кривій Ріг, Нікополь, Ольгівське, Запоріжжя, Оріхів, Миролюбівка, Очаків та Сухий Ставок.

Противник, кажуть в Генштабі, також здійснював обстріли із озброєння танків, мінометів та артилерії.

Російська сторона про втрати не повідомляє.

Останнім часом Росія посилила свої ракетні атаки по об'єктах цивільної критичної інфраструктури. Минулого тижня внаслідок російських ударів Харківська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська та частково Донецька області на деякий час залишилися без світла.

14-16 вересня російські ракети поцілили у гідротехнічні об'єкти в Кривому Розі, сталося часткове підтоплення.

Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності прогресу в наданні Україні систем ППО.