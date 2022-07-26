Дніпропетровщина: війська РФ сьогодні кілька разів атакували Криворізький район – Лукашук

Російські війська протягом дня кілька разів атакували Криворізький район, повідомляє голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.



«З «Ураганів» вдарили по Новосеменівці, що в Апостолівській громаді, там пошкоджено лінію електропередач. Жертв, руйнувань немає. Зі ствольної артилерії обстріляли територію Великої Костромки. Також пошкоджено електромережі і сталася пожежа – зайнялася суха трава на площі 2 га», – написав він у телеграмі.



За його даними, також був «приліт» в межах населеного пункту Кошове в Широківській громаді. Без руйнувань і без постраждалих.

Російські військові регулярно обстрілюють Синельниківський, Нікопольський і Криворізький райони.