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Дніпропетровщина: війська РФ сьогодні кілька разів атакували Криворізький район – Лукашук

З «Ураганів» російські війська вдарили по Новосеменівці Апостолівської громади. Фото ілюстративне

Російські війська протягом дня кілька разів атакували Криворізький район, повідомляє голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

«З «Ураганів» вдарили по Новосеменівці, що в Апостолівській громаді, там пошкоджено лінію електропередач. Жертв, руйнувань немає. Зі ствольної артилерії обстріляли територію Великої Костромки. Також пошкоджено електромережі і сталася пожежа – зайнялася суха трава на площі 2 га», – написав він у телеграмі.

За його даними, також був «приліт» в межах населеного пункту Кошове в Широківській громаді. Без руйнувань і без постраждалих.

Російські військові регулярно обстрілюють Синельниківський, Нікопольський і Криворізький райони.

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