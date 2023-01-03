Війська РФ вранці обстріляли Курахове, є постраждалі – ОВА

Російські війська вранці обстріляли Курахове, є постраждалі, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Зранку росіяни обстріляли Курахове з артилерії – поцілили у житловий квартал. За попередньою інформацією, 1 людина загинула, ще 2 поранені», – написав він у телеграмі.

За його даними, один снаряд влучив у багатоповерхівку, також є пошкодження об’єкта інфраструктури водопостачання.

Росія розпочала масштабне збройне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Відтоді вона атакує об’єкти цивільної та військової інфраструктури.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього. В ООН станом на 26 грудня підтвердили загибель 6 884 і поранення 10 947 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.