Російські обстріли Лисичанська минулої доби не припинялись, є жертви – Гайдай

Практично цілий день 20 червня російські війська обстрілювали Лисичанськ, є жертви, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.



«Вчора армія РФ масовано проводила наступальні дії одразу по кількох напрямках з великою кількістю техніки і особового складу. Практично цілий день обстрілювали Лисичанськ. Під час цього обстрілу проходили наступальні дії в районі Комишувахи, Золотого, Гірського. Вони втратили і техніку, і людей. Зараз, я так розумію, зупинилися для перегрупування», – заявив він у відео, опублікованому в телеграмі.



За даними Гайдая, зруйновано більше десяти багатоповерхівок, приватні будинки, будівля відділу поліції.



«На даний момент знайдено тіло одного загиблого. Поранену жінку одразу евакуювали до Краматорська. Остаточну кількість жертв встановлюємо, бо вчора по місту практично неможливо було безпечно пересуватися», – повідомив він.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

В ООН станом на 16 червня підтвердили 4509 випадків загибелі, 5585 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну Росії. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.