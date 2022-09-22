Кім: 9 російських ракет вдарили по Миколаєву

Російські війська 22 вересня завдали удару по Миколаєву дев’ятьма ракетами С-300, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Сьогодні 9 ракет С-300 прилетіло по Миколаєву. Зараз перевіряємо пошкодження і будемо все ремонтувати. На щастя, без жертв. По театру, наприклад, розчищають завали наші комунальники та одеські волонтери. Дякую», – написав Кім у телеграмі.

В оприлюдненому там відео він додав, що ракети були запущені по центру міста, дві з них не розірвалися, а внаслідок обстрілів були пошкоджені лінії водо- та газопостачання.

Миколаївщина фактично щодня зазнає обстрілів з боку військ РФ. Це відбувається на тлі успішого контрнаступу ЗСУ на північному сході та на півдні країни. Москва з початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.