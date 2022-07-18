Російські ракети поцілили в автосалон в Миколаєві – ОВА

Російські ракети поцілили в автосалон та салон з продажу сільгосптехніки в Миколаєві, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Близько 03:00, 18 липня, Миколаїв знову зазнав масованого ракетного обстрілу. За попередньою інформацією відомо про влучання в автосалон та салон з продажу сільгосптехніки. Інші влучання були по околицях міста. Попередньо без жертв», – написав він у телеграмі.

Голова ОВА також додав, що 17 липня російських обстрілів зазнали Миколаївський і Баштанський райони області, за попередніми даними – без жертв.

Попередньої доби, 17 липня, близько 03:00 Миколаїв знову зазнав масованого ракетного обстрілу. В ОВА повідомили про влучання та пожежі на двох промислових підприємствах.

Миколаїв російські війська обстрілюють з різних видів озброєнь практично щоденно.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у червні повідомляв, що лінія фронту проходить за 20-30 км від Миколаєва – російські війська обстрілюють житлові райони міста, які наближені до Херсонщини.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.