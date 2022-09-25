Обстріл Миколаєва: пошкоджені будинки і водопровід

Вночі війська РФ обстріляли Миколаїв, пошкоджено житлові будинки, повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram.

«Сьогодні після першої ночі Миколаїв знову зазнав обстрілів. І знову пошкоджені житлові будинки. Є влучання у мережі водопроводу. На місцях працюють ремонтні бригади та комунальники. Наразі наші фахівці оглядають райони, які потрапили під обстріли. Детальніше про наслідки напишу вам пізніше», – зазначив він.

Миколаївщина фактично щодня зазнає обстрілів з боку військ РФ. Москва з початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.