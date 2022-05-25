Війська РФ вчора з «Торнадо» обстріляли Миколаїв – мер

Війська Росії вчора ввечері з «Торнадо» обстріляли Миколаїв, одна людина постраждала, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

«Учора ввечері по Миколаєву було нанесено артилерійський удар. За інформацією Військової комендатури оборони міста, це була ракетна система залпового вогню «Торнадо-С», – написав він у телеграмі.

Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерховий будинок.

За даними Миколаївської облради, загалом станом на 24 травня в миколаївських лікарнях перебувають 162 постраждалих від російських атак.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого.

В ООН станом на 23 травня підтвердили загибель 3942 і поранення 4591 цивільного через повномасштабну війну Росії проти України.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.