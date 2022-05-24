Через російські обстріли минулої доби на Миколаївщині постраждали 15 людей – облрада

За минулу добу внаслідок російських обстрілів постраждало 15 людей, повідомляє у фейсбук пресслужба Миколаївської облради.



«На щастя, дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу», – йдеться у повідомленні.

За даними облради, загалом станом на 24 травня в миколаївських лікарнях перебувають 162 постраждалих від атак російських військ.



У вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що на Південнобузькому напрямку війська РФ активних бойових дій не проводили – обстрілювали українських військових з мінометів, реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та вів контрбатарейну боротьбу. Російські війська також завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Миколаївка на Миколаївщині.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.