В ООН встановили 8462 випадки загибелі чи поранення цивільних в Україні через масштабну війну Росії

Управління верховного комісара ООН із прав людини зафіксувало 8462 випадки загибелі чи поранення цивільних людей в Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії: 3930 загиблих, із них – 257 дітей; 4532 поранених, із них – 394 дитини.

Це дані від 24 лютого до півночі 22 травня, повідомили в УВКПЛ ООН.

При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі, «оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається з затримкою, та багато повідомлень із місць, звідки надходить інформація про втрати серед цивільного населення, все ще потребують підтвердження».​

Це стосується, наприклад, населених пунктів Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область) і Попасна (Луганська область), «де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі чи поранення цивільних осіб. Вони підлягають подальшій верифікації та не включені до вищенаведеної статистики».

В ООН додали, що більшість зафіксованих втрат серед цивільних були спричинені застосуванням вибухової зброї з широкою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні й авіаудари.​