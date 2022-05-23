Створюють «комендатури» та розгортають 2 дивізіони С-400 в Криму – Генштаб ЗСУ про дії армії РФ

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що для нарощування системи протиповітряної оборони на території північно-західної частини окупованого Криму Росія розгортає два додаткових зенітних ракетних дивізіони С-400.
Згідно з повідомленням, також на окупованих територіях російські загарбники створюють так звані «комендатури».
«На тимчасово зайнятих територіях Херсонської та Запорізької областей окупанти створили дев’ятнадцять так званих «комендатур» (так звані «військові служби правопорядку» – ред.)», – йдеться в повідомленні.
Гострою залишається ситуація на сході: війська РФ завдали авіаудару про Богородичному, з артилерії обстріляли Гусарівку, Чепіль, Долину, Святогірськ, Лиман, з реактивних систем залпового вогню та важких вогнеметних систем били в районі Студенок – повідомляє Генштаб ЗСУ.
Триває вісімдесят дев’ята доба війни РФ проти України.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління верховного комісара ООН із прав людини зафіксувало 8189 випадків загибелі чи поранення цивільних людей в Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії: 3838 загиблих і 4351 поранений. Це дані від 24 лютого до півночі 19 травня. Реальні цифри – значно вищі, наголошують в ООН.
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