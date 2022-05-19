Війська РФ з «Градів» та «Ураганів» обстріляли село на Дніпропетровщині – ОВА

Російські війська п'ять разів обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині, повідомив у телеграмі голова ОВА Валентин Резніченко.



За його словами, село Велика Костромка обстрілювали з «Градів» та «Ураганів».

Валентин Резніченко додає, що люди не постраждали, але пошкоджені і зруйновані будинки, село залишилось частково без світла та газу.

18 травня у Дніпрі сили ППО збили одну російську ракету, інша ракета зруйнувала об’єкт транспортної інфраструктури. Внаслідок цієї атаки постраждали троє людей.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого.

В ООН станом на 15 травня підтвердили загибель 3 668 та поранення 3 896 людей через повномасштабну війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.