Після ракетної атаки по Дніпру троє людей потрапили до лікарні – ОВА

Через ракетну атаку по Дніпру постраждали троє людей – двоє жінок та чоловік, уточнює в телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його даними, постраждалі з осколковими пораненнями перебувають у лікарні.

Раніше повідомлялось про одну поранену жінку через сьогоднішню ракетну атаку.

У Дніпрі сили ППО збили одну російську ракету, інша ракета зруйнувала об’єкт транспортної інфраструктури.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого.

В ООН станом на 15 травня підтвердили загибель 3 668 та поранення 3 896 людей через повномасштабну війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.