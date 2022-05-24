Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Четверо людей загинули через обстріл багатоповерхівки в Сєвєродонецьку – Гайдай

За словами голови ОВА, російська армія продовжує «хаотично та майже безперервно» обстрілювати місто

Четверо людей загинули в одному багатоповерховому будинку через обстріл російський обстріл, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрацій Сергій Гайдай 24 травня.

За його словами, російська армія продовжує «хаотично та майже безперервно» обстрілювати місто.

«Трагедія сталася у старих районах міста. Коли поліцейські першими приїхали на допомогу, вони знайшли тіла двох чоловіків та жінки без ознак життя. Ще одна жінка була важкопоранена. Їй надали першу допомогу та госпіталізували. Померла вона вже на операційному столі. Всі четверо перебували в одній багатоповерхівці. Ймовірно, постійно там і мешкали», – припустив Гайдай.

Читайте також: Штаб ОС: війська РФ обстріляли 38 населених пунктів на Донбасі, загинули 7 цивільних

Він додав, що за попередню добу обстріли пошкодили щонайменше шість будинків у Сєвєродонецьку. Стільки ж – у Лисичанську, чотири будинки зруйновані в Золотому і три – в Новодружеську.

За даними Генерального штабу Збройних сил, найбільш активні бойові дії наразі тривають у районах Сєвєродонецька та Лисичанська.

Як переживають важкі бої ті, хто залишилися у Сєвєродонецьку (відео)
Embed
Як переживають важкі бої ті, хто залишилися у Сєвєродонецьку (відео)

No media source currently available

0:00 0:03:06 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG