Четверо людей загинули через обстріл багатоповерхівки в Сєвєродонецьку – Гайдай

Четверо людей загинули в одному багатоповерховому будинку через обстріл російський обстріл, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрацій Сергій Гайдай 24 травня.

За його словами, російська армія продовжує «хаотично та майже безперервно» обстрілювати місто.

«Трагедія сталася у старих районах міста. Коли поліцейські першими приїхали на допомогу, вони знайшли тіла двох чоловіків та жінки без ознак життя. Ще одна жінка була важкопоранена. Їй надали першу допомогу та госпіталізували. Померла вона вже на операційному столі. Всі четверо перебували в одній багатоповерхівці. Ймовірно, постійно там і мешкали», – припустив Гайдай.

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Він додав, що за попередню добу обстріли пошкодили щонайменше шість будинків у Сєвєродонецьку. Стільки ж – у Лисичанську, чотири будинки зруйновані в Золотому і три – в Новодружеську.

За даними Генерального штабу Збройних сил, найбільш активні бойові дії наразі тривають у районах Сєвєродонецька та Лисичанська.