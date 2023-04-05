Війська РФ обстріляли Сумщину: зафіксовано 229 «прильотів» – ОВА

Російські військові 5 квітня здійснили 17 обстрілів прикордонних громад Сумщини: Білопільської, Краснопільської, Хотінської, Глухівської, Середино-Будської, повідомила обласна військова адміністрація.

«Зафіксовано 229 прильотів – ракетний обстріл, а також із РСЗВ, мінометів, артилерії і АГС. На жаль, є руйнування», – йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, у Краснопільській громаді, де зафіксували обстріл за допомогою протитанкових керованих ракет, артилерії і РСЗВ, в одному з сіл пошкоджені господарські приміщення одного з місцевих підприємств.

«Хотінська громада: внаслідок мінометного обстрілу (6 прильотів) пошкоджено 3 приватні житлові будинки та побутову газорозподільну трубу. Глухівська громада: з території РФ здійснено артилерійський обстріл (3 прильоти), а потім ще один (8 прильотів). Внаслідок останнього обстрілу пошкоджено приватне житлове домогосподарство і нежитлові приміщення», – йдеться в повідомленні.

Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською. Прикордонні райони України регулярно зазнають обстрілів із боку Росії.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.