15 «прильотів», загинула людина, пошкодження – ОВА про «нещадне бомбардування» на Запоріжжі

На Запоріжжі селище Комишуваха російські війська «нещадно бомбардували» – внаслідок атаки одна людина загинула, також є поранені, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«Півтора десятки ракет розірвалося в жилих кварталах міста. Пошкоджено десятки будівель. Одна людина вбита окупантами, кілька поранені», – написав він у телеграмі.

За його словами, дивом вдалося уникнути більшої кількості жертв.

Як уточнив в ефірі національного телемарафону речник Запорізької ОВА Іван Ареф'єв, обстріли Комишувахи тривали весь день, російські війська зруйнували близько 60 будинків, три людині поранені.

Напередодні в ОВА повідомляли, що воєнна ситуація у Запорізькій області не зазнала істотних змін, загарбники «здійснюють вогневий вплив» вздовж всієї лінії зіткнення і в глибині оборони українських військ на Запорізькому напрямку.

Місцева влада ввечері 10 травня повідомила про обстріл російськими військами цивільної інфраструктури Оріхова, внаслідок цієї атаки загинула людина, ще восьмеро поранені.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Частина Запорізької області перебуває під окупацією російських військ.

В ООН станом на 9 травня підтвердили загибель 3459 і поранення 3680 цивільних через повномасштабну війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.