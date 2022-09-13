Вночі російські війська били по Дніпропетровщині «Градами» та «Ураганами»

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що регіон уночі зазнав обстрілів з боку військ РФ.

«Всю ніч від обстрілів потерпала Нікопольщина... Росіяни ударили по району шість разів. Скерували на Нікополь, Червоногригорівську та Марганецьку громади «Гради» та важку артилерію. Минулося без постраждалих», – повідомив Резніченко у Telegram.

За його словами, пошкоджено було 16 багатоповерхових та приватних будинків, стадіон, господарські споруди та газогони.

«У інших районах вночі кричали сирени та обійшлося без атак, і на цю хвилину спокійно», – додав Резніченко.

Крім того, голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко у Telegram повідомив, що російські війська обстріляли Нікополь касетними боєприпасами.

«За інформацією ДСНС по місту Нікополь, ординці застосували касетні боєприпаси РСЗВ «Ураган», – написав Євтушенко.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.